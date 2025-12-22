東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値157.75高値157.78安値155.50 160.80ハイブレイク 159.29抵抗2 158.52抵抗1 157.01ピボット 156.24支持1 154.73支持2 153.96ローブレイク ユーロドル 終値1.1710高値1.1738安値1.1703 1.1766ハイブレイク 1.1752抵抗2 1.1731抵抗1 1.1717ピボット 1.1696支持1 1.1682支持2 1.1661ロ&#12