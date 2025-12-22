東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.74高値184.75安値182.25 188.08ハイブレイク 186.41抵抗2 185.58抵抗1 183.91ピボット 183.08支持1 181.41支持2 180.58ローブレイク ポンド円 終値211.10高値211.10安値208.06 215.15ハイブレイク 213.13抵抗2 212.11抵抗1 210.09ピボット 209.07支持1 207.05支持2 206.03ロ&#1254