東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.41高値9.41安値9.29 9.57ハイブレイク 9.49抵抗2 9.45抵抗1 9.37ピボット 9.33支持1 9.25支持2 9.21ローブレイク シンガポールドル円 終値121.99高値122.03安値120.44 124.12ハイブレイク 123.08抵抗2 122.53抵抗1 121.49ピボット 120.94支持1 119.90支持2 119.35ローブレイ