東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6612高値0.6625安値0.6600 0.6650ハイブレイク 0.6637抵抗2 0.6625抵抗1 0.6612ピボット 0.6600支持1 0.6587支持2 0.6575ローブレイク キーウィドル 終値0.5757高値0.5783安値0.5736 0.5828ハイブレイク 0.5806抵抗2 0.5781抵抗1 0.5759ピボット 0.5734支持1 0.5712