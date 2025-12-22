イスラエル首相トランプ米大統領に来年イラン再攻撃の可能性について説明へ イラン革命防衛隊によるミサイル演習はイスラエル攻撃の準備の可能性があると、イスラエル政府がトランプ米政権に警告した。アクシオスが報じている。 イラン攻撃の可能性は50%未満だが、単なる演習と断言できない。イランのミサイル能力再構築の兆候は6月以降で最も強いとイスラエル情報筋は語った。 米政府はイランによる攻撃が差し迫ってい