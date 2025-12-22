通貨別短期トレンド一覧 1.ドル＜↑＞ 2.スイスフラン＜↑＞ 3.豪ドル＜↑＞ 4.ポンド＜↑＞ 5.ユーロ＜↓＞ 6.カナダドル＜↓＞ 7.NZドル＜↓＞ 8.円＜↓↓＞ 12月22日8時15分時点