国土交通省の事務方トップ・水嶋智（さとる）事務次官が読売新聞の単独インタビューに応じ、西九州新幹線の佐賀県内の「未整備区間」について、佐賀駅を通る新幹線を整備する場合、同駅から佐賀空港への交通アクセス（交通手段）強化に向けた支援を図る考えを示した。水嶋氏は停滞する協議打開に向け、１０月以降、同県の山口祥義（よしのり）知事と会談を重ねており、２９日にも佐賀県で山口氏と会談すると明かした。（池田寛樹