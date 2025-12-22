サッカーのフランス杯でモナコの日本代表MF南野拓実（30）が左膝に重傷を負った。21日にアウェーで行われたオセールとの本戦1回戦で左膝を負傷。前半36分に担架で運び出された。地元メディア「ウェスト・フランス」などでは前十字断裂の可能性が報じられ、ポコニョーリ監督は「深刻でないことを願っているが、最初の検査結果は良くなかった」と語ったという。前十字断裂の場合は長期離脱は確実で、来年6月11日に開幕するW杯北