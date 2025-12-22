■バレーボール 世界クラブ選手権 決勝ペルージャ 3ー0 大阪ブルテオン（日本時間22日、ブラジル）バレーボールのクラブナンバー1決定戦“世界クラブ選手権”決勝で 日本代表キャプテン石川祐希（30）の所属するイタリア・セリエAのシル・スーサ・ヴィム・ペルージャと、日本の大阪ブルテオンが対戦。大阪Bはセットカウント0ー3（20−25、21−25、27−29）で敗れ準優勝となった。第1セット、ペルージャに先行を許した大阪Bは、M.