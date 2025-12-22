本日12月22日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「2025年末 個人的重大ニュースを聞いてみた件」「夜ふかし的重大ニュース」「2026年の良純の年賀状が決まった件」を予定している。「2025年末 個人的重大ニュースを聞いてみた件」では、街行く人々に自分自身の身に起こった今年の重大ニュースについてインタビュー。親族のご主人がなくなったという東京・錦糸町のお母さんはどう