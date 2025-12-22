◇バレーボール世界クラブ選手権（２１日、ブラジル・ギリェルメパラエンセアリーナ）クラブ世界一を決める大会の準決勝が行われ、アジア２位で日本の大同生命ＳＶリーグの大阪ブルテオン（Ｂ）が、欧州ＣＬ王者でイタリア１部セリエＡの強豪・ペルージャにセットカウント０―３（２０―２５、２１―２５、２７―２９）で敗れ、日本のクラブ初の世界一には一歩届かず２位となった。ペルージャは２２年、２３年に続く３度目の世