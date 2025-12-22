グループBTS（防弾少年団）のリーダー、RMが所属事務所HYBE（ハイブ）に対して不満をにじませた。21日、BTSはファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」でライブ配信を行い、この場でRMは「僕たちの会社が僕たちに、もう少し愛情を持ってくれたらいいなと思う」と語った。こうした発言は、BTSの活動再開が遅れている理由を説明する中で出た言葉だ。RMは来年のBTSの活動について言及し、「2026年はBTSの年にしよう。本当に大き