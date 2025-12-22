日本政府の安保担当高官の「核保有」発言で波紋が広がっている。野党の早期更迭要求に高市早苗首相が沈黙を続ける中、一部では擁護発言も出ている。21日の時事通信によると、日本維新の会の吉村洋文代表は「核を保有するべき」という日本政府関係者の発言を擁護した。強硬保守性向の日本維新の会は今年、高市政権の発足と同時に連立政権を組んだ。吉村代表は前日、大阪市内で記者らに「オフレコの個人的見解」と一線を画した。この