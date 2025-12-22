フジテレビは22日、来年1月8日に『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』(後7：00〜9：54）を放送すると発表した。【場面カット】『ドリフに大挑戦』津田健次郎のコントシーン“ドリフを愛してやまない芸能人たち”が大集結し、ザ・ドリフターズのメンバーとともにおなじみコントに挑戦していく爆笑バラエティー番組。2021年9月の第1弾後、多くのドリフ大好き芸能人が加わり、脈々と“ドリフの世界観”を