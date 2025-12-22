遅延の一因だった問題がようやく解決アメリカ空軍は2025年12月15日、ボーイングおよび国防契約管理局（DCMA）との連携のもとポートランド空軍州兵基地へのF-15EX「イーグルII」の引き渡しを再開したと発表しました。【数の足りない最新機…】これが、飛行するF-15EXです（映像）同機の生産・納入に関してはボーイングのセントルイス工場でのストライキにより2025年8月4日から11月17日までラインが停止していたことで大きな混乱