美容ライター、コスメコンシェルジュのあやのです。メイクに時間をかけられなくても、こなれ感だけはしっかり出したい…。そんな願いを叶えてくれるのが、使うだけで顔の印象をぐっと洗練させてくれる垢抜けプチプラコスメです。そこで今回は、美容ライターの筆者が「これは即垢抜けできる！」と感じた7アイテムを厳選してご紹介します♡【詳細】他の記事はこちらキャンメイクモイストプリズムプライマー（03 ペールブルー