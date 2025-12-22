ダイソーをパトロールしていると、掃除グッズ売り場で真っ黒なビーズが入った芳香剤を発見しました。炭の香りとのことで、一体どんなニオイが…と身構えていましたが、実際に嗅いでみると、お香のようなパウダーな香りが！想像よりも高級感のある香りとボトルデザインだったので、リピ買い確定♡必見ですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：お部屋の芳香剤（ビーズタイプ、炭の香り）価格：￥110（税込）内容量：15