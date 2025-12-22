GREENINGとfav hospitality groupは、「BASE LAYER HOTEL FUKUOKA」を2026年4月に開業する。客室は、ダブル86室、ツイン26室、コンフォートツイン3室、キング5室、ファミリー1室、コンフォートフォース1室、サウナツイン4室の7タイプ全126室を設ける。室内には、athletiaのアメニティやcadoの空気清浄機、大型液晶テレビ、3DサラウンドシステムのOPSODIS1を導入する。サウナツインは専用サウナを客室内で利用でき、ブレインスリー