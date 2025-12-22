子どもと一緒にできることは、いつか必ず「最後の一回」を迎える。ミルクを買わなくなった日、抱っこ紐を置いていくようになった日、ベビーカーを手放した日――。どれも静かに終わっていく。後悔しない生き方を伝える話題のベストセラー『DIE WITH ZERO』では、それを「小さな死」と呼んでいる。そのとき、ふと考えた。私はあと何回、子どもたちと旅行に行けるのだろう？（執筆：坂本実紀、企画：ダイヤモンド社書籍編集局）『プ