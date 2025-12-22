「12月22日」。今日は何の日でしょう？答えは「視聴率の日」！現在、国内唯一のテレビ視聴率調査会社のビデオリサーチが、1962（昭和37）年12月22日に東京23区を対象として調査（調査期間12月3〜9日）し、日本企業初のテレビ視聴率調査レポート第1号を発行しました。その日を「視聴率の日」とし、一般社団法人日本記念日協会からの認定を受けています。※ビデオリサーチ調べ昭和28年にテレビの本放送スタート、「ご成婚」で普及に