ロシアの女性デュオ、t.A.T.u.による2002年の大ヒット曲「オール・ザ・シングス・シー・セッド（All The Things She Said）」が令和にバイラルヒットを起こしている。米によると、Spotifyにおけるストリーミング再生回数が2025年12月12日以降2倍になり、アメリカ国内では135%の増加となった。 きっかけとなったのは、アメリカでMaxにて配信中のドラマ「Heated Rivalry（原題）」。アイスホッケーの世界を