『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』（2017）でルーク・スカイウォーカーが辿った運命について、演じたマーク・ハミルは今もあまり納得が行っていない様子だ。米CBS This Morningでのハミルの発言をが伝えている。 ルークは『最後のジェダイ』にて、カイロ・レン率いるファースト・オーダーに追い詰められたレジスタンスを救うため、塩の惑星クレイトに登場。かつ