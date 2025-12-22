「26年シーズンで個人的に一番注目しているのはレッドブルです。彼らがどんなPUをつくってくるのかというのは技術者として興味があります」と語る浅木氏2025年シーズン、日本のF1ファンの大きな注目を集めたのはマックス・フェルスタッペン選手のチームメイトとしてレッドブルから参戦した角田裕毅（つのだ・ゆうき）選手だった。しかしファンの期待に反して、最高位は6位にとどまった。ドライバーズ・ランキングは17位に終わり、