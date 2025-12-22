俳優パク・ボゴムが、2025年を代表する“今年のバラエティタレント”に選ばれた。パク・ボゴムは12月20日、ソウルで行われた『2025 KBS芸能大賞』に出席し、「今年のバラエティタレント賞」を受賞した。【写真】IU♡パク・ボゴム、甘々のカップルSHOT2015年、KBSを代表する音楽番組『ミュージックバンク』のMCを務めたパク・ボゴムは、以降およそ10年にわたり『ミュージックバンク・ワールドツアー』の司会を担当。世界各地を