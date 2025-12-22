女性がじっとアプローチを待っている恋愛は、終わりを告げようとしています。女性から積極的にアプローチする必要があることは理解していても、方法がわからず困っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、みなさんが積極的に行動できるキッカケとなるように、「女の子からの積極的なアプローチ９パターン」を紹介させていただきます。【１】オゴってもらった次の機会に「今度は私に御馳走させて」と誘う。積極