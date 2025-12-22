クリスマスにかこつけて、気になる女性をデートに誘おうと考えている人もいるでしょう。とはいえ、行き先選びに失敗すると「彼氏でもないのに!?」と無用な警戒を招いてしまうかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身女性98名に聞いたアンケートを参考に「クリスマスなら余計ムリ！彼氏以外に誘われても困る場所」をご紹介します。【１】欲望があからさますぎて憤りすら感じてしまう「ホテル」「もし言われたら『二度と私