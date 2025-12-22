◆第２０回阪神カップ・Ｇ２（１２月２７日、阪神競馬場・芝１４００メートル）第２０回阪神カップ・Ｇ２は１２月２７日、阪神競馬場の芝１４００メートルで行われる。ナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は、昨年のこのレースで直線一気の差し切り勝ちを決めた。６歳の冬を迎えたが、今年はこれがまだ４戦目。昨年同様に、スプリンターズステークス３着からの臨戦だが、栗東・坂路で好時計を出し