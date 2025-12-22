同じ医師として身につまされる「がんで最期を迎える事は不幸なことではないと気づかせてくれた」「死に際の実例が豊富に書かれた、現場の医師ならではの体験談。死を意識する年齢になり、死に関する書籍をたびたび読み、この本からは学びがありました」「ご家族、娘さんの章は秀逸である。同じ医師として80歳を超えた身につまされる部分も多かった」これらは今年5月に出版された『私はがんで死にたい』（小野寺時夫著/幻冬舎新書）