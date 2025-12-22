2025年シーズンを年間ランク115位とした西村優菜は、シーズン終盤の好調をそのままに、12月のQシリーズ（QT）へ出場権奪還に挑んだ。 勝負強さを引き出したものは「滝行」西村優菜がQT通過 ４日間の短縮競技（＊元々は５日間協競技）となったQTでは、最終日の最終ホール（パー４）をパー以上でフィニッシュしないといけない状況に陥った。 ティーショットはフェアウェイ右に