フランスの新年を象徴する伝統菓子、ガレット・デ・ロワ。1月6日の公現祭には、街中のパティスリーがこのお菓子で彩られます。そんな特別なスイーツを、セバスチャン・ブイエならではのこだわりで仕上げたガレット・デ・ロワが登場。芳醇なバターの香りと、フェーヴに込められた物語が、新しい年の始まりを華やかに演出してくれます♡ フランス伝統菓子ガレット・デ・ロワ 「王様の丸い焼きもの