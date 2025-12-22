「下着もファッションのパーツ」という想いを大切にするインナーファッションブランド『ツーハッチ』が、2025年12月10日よりLINEギフトに登場します。ナイトブラやルームウェアなど、毎日のセルフケア時間に寄り添うアイテムは、「自分では買わないけれど、もらうと嬉しい」と感じるものばかり。住所を知らなくても、LINEひとつで贈れる気軽さも魅力です。大切な人へギフトを選んでみませんか♡ LIN