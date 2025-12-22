韓国でZ世代を中心に人気を集めるキャラクター『ベリゴム』と『ワサビベア』が、ついに日本で初コラボ。年末年始の新宿ルミネエストを舞台に、心がゆるむ可愛さと、ちょっぴりいたずらな魅力が詰まったポップアップイベントが開催されます。写真映えスポットや限定アイテムなど、冬のお出かけが楽しくなるコンテンツが盛りだくさんです♡ 2大人気キャラが初タッグ 「Don‘t worry,beBelly（完璧じゃなくても、その