寒さが深まる季節、ほっと心をほどく一杯が恋しくなります。猿田彦珈琲から、定番エスプレッソブレンドが冬仕様に切り替わった「TOKYO ’til Infinity 2025 Winter Limited Edition」が登場。年末年始の慌ただしさの中でも、スイーツのような甘さと華やかな香りで、ゆったりとした時間を届けてくれる冬限定のコーヒーです♡ 冬だけの贅沢ブレンド パナマをメインに、コロンビアとエチオピアをブレンド