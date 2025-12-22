今季限りで現役を引退した広島・上本崇司氏（３５）が２１日、広島を退団して来季からオイシックスでプレーする松山竜平外野手（４０）らと広島県福山市内で開催された野球教室に参加して最後のユニホーム姿で指導にあたった。地元で抜群の存在感を放った。今季限りで現役を引退した上本氏が、カープのユニホーム姿でグラウンドを動き回った。「最後、地元でユニホームを脱ぐことができて幸せです」。福山のスターが選手として