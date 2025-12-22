お肌すべすべ＆つるつる！BTSのJIN（ジン）のお肌自慢が話題となった。JINは20日、BTSメンバーJUNG KOOK（ジョングク）とV（ヴィ）とともにWeverseのライブ放送を実施した。「実は化粧をしていない姿でファンの方々に会うのがちょっと気が引ける。なぜなら芸能人だから完璧な姿だけをお見せしたい」と話した。これに対しJUNG KOOKは「JINさんは、化粧前後の差がそんなに多くある人のようには見えない。前後が同じだと思う。肌も