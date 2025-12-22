「バリアフリーにリフォームしたら？」と心配する子。「お金がもったいない」と拒む高齢の親。その先に取り返しのつかない事態が待っていることも。ある女性の後悔をみていきます。「私はまだ若いから大丈夫」母の過信と、娘の遠慮が招いた悲劇「集中治療室で管につながれた母を見たとき、自分の頬を張り倒したい気分でした。『あの時、無理やりにでもリフォーム工事をしていれば……』その悔やみだけで、最近は夜も眠れないんです