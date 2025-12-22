トヨタ最小セダンの最高級モデルって？セダンと聞くと、低く安定したフォルムや、実用性を重視した設計を思い浮かべる人も多いでしょう。軽自動車の分野においても、居住性や走行安定性を重んじる考え方から、セダンタイプという分類が設けられてきました。【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”トヨタ最小「“4WD”セダン」です！（30枚以上）そうした流れの中で、全国軽自動車協会連合会の分類で「セダンタイプ」に位