警察によりますと、きょう（22日）午前5時半ごろ、岡山県備前市と兵庫県上郡町の県境付近ある国道2号の船坂山トンネルで大型トラック2台が絡む事故があったということです。 【地図をみる】国道2号船坂山トンネル付近で大型トラック2台が絡む事故現場通行止め この事故の影響で現場は上下とも通行止めになっているということです。（午前7時55分現在） 現場の地図をみる 大型トラック2台が関係する事故で通行止めになって