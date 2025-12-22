私はナツキ（40代）。夫のコウタロウ（40代）と息子のタイセイ（7）、娘のホタル（5）と暮らしています。夫は会社員、私はパートタイムの仕事をしており、毎日慌ただしいながらも充実していました。私は昔から恋愛が苦手。どう愛情表現をしていいのかわからず、お付き合いする機会を逃したことも。そんな中、猛アタックしてくれた夫と結婚したのです。そして、結婚してからも私はどちらかといえば淡泊、夫は情熱的です。実は、夫婦