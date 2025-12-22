災害時に首都機能をバックアップする「副首都構想」に向けた動きが加速している。自民党と日本維新の会は来年の関連法案提出を目指しており、大阪府と大阪市は２３日、大阪の「副首都」化を想定した国への要望をとりまとめる予定だ。福岡市など他都市も副首都に関心を持っており、「大阪ありき」のような動きをけん制する声もある。（大槻浩之、岡田優香）合同庁舎検討大阪府の吉村洋文知事（維新代表）は今月１５日、府庁で記