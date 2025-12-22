午前0時過ぎ、埼玉県狭山市の横断歩道で、25歳の男性が車にひき逃げされ、その後死亡が確認されました。警察によりますと、22日午前0時過ぎに、狭山市鵜ノ木の横断歩道で、通行人の30歳代の女性から、「車と歩行者の交通事故」と110番通報がありました。横断歩道を渡っていた会社員の森口和樹さんは頭などをケガし、意識のない状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されています。目撃者によると、森口さんが青信号を