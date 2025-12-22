赤色灯22日午前1時ごろ、静岡県長泉町納米里の住宅兼店舗から「強盗に遭った」と110番があった。県警裾野署によると、少なくとも3人の男が押し入り、住人の80代夫婦をテープで緊縛。現金約1千万円を奪って逃走したとみて、強盗容疑で行方を追っている。男らは20〜30代とみられ、黒っぽい服装に目出し帽姿だった。夫婦にけがはなかった。