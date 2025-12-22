カンテレ・フジテレビ系ドラマ『終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−』(毎週月曜22:00〜)に出演する草なぎ剛と中村ゆりがこのほど、クランクアップを迎えた。最終話は、きょう22日に放送される。草なぎ剛前回の第10話では、冷徹と思われた利人(要潤)の家族を思う本音や、静音(国仲涼子)が10年間胸に秘めてきた想い、彩芽(月城かなと)の真琴(中村)への恋心など、登場人物たちの胸の内が次々に明らかに。一方で、彩芽の秘