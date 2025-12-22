朝の情報番組「グッド！モーニング」（テレビ朝日系）にお天気キャスターとして出演中の今井春花さん（26）が2025年12月16日、自身のインスタグラムを更新。衣装ショットを披露した。「こけしヘアでお願いします！」今井さんは、「内巻きにしてもらうときは、メイクさんにこけしヘアでお願いします！とお伝えしてます」といい、窓辺に立って撮影したバストショットを含む2枚を投稿。インスタグラムに投稿された写真では、ベージュ