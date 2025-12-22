◆りそなＢ２リーグ第１４節ベルテックス静岡７７−７５岩手（２１日・静岡市中央体育館）ベルテックス静岡は岩手との第２戦を７７―７５で勝利し、今季初の連勝を飾った。７５―７５の同点で迎えた第４クオーター残り１秒で、ＰＦクリス・エブ・ンドウ（３２）が劇的なレイアップシュートを決めた。年内最後のホーム戦を白星で飾り、勢いに乗るチームは次節（２７、２８日）アウェーで福岡と対戦する。