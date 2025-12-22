“邪道”大仁田厚が２１日、静岡県伊東市で行われた「２０２５年児童養護施設クリスマスチャリティープロレス」にサプライズゲストとして登場した。このイベントは、児童養護施設の川奈臨海学園の子ども達にプロレスのクリスマスプレゼントを届けたいと、有志の寄付で企画運営され、今年で１１年目を迎える。歌や子供プロレス体操教室には、藤本つかさ、中島安里紗のベストフレンズらが参加。プロレス３試合には、真琴、ＺＯ