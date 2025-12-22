「フィギュアスケート・全日本選手権」（２１日、国立代々木競技場）女子は今季限りで引退する坂本花織（２５）＝シスメックス＝がショートプログラム（ＳＰ）に続き、フリーでも１位となり、合計２３４・３６点で史上５人目の５連覇を達成。来年２月に行われるミラノ・コルティナ冬季五輪の代表に決まった。五輪は１８年平昌（６位）、２２年北京（銅メダル）に続き３大会連続３度目の出場。ミラノの地で有終の美を飾る。