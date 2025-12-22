松田龍平がテレビ朝日ドラマ初主演を務める、新感覚のほっこりミステリー『探偵さん、リュック開いてますよ』。2026年1月9日（金）からの放送スタートに先駆け、同ドラマのメインビジュアルが解禁された。【映像】予告ティザー30秒PR小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台に、探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔（松田）のもとへ次々と舞い込むヘンテコな依頼を、奇想天外な方法でゆるく解決していく本作。共演に郄橋ひかる、大倉孝二、水澤