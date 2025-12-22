ボタニカルライフスタイルブランド「BOTANIST（ボタニスト）」は、2025年12月1日から公式オンラインストア・各ECモールで販売中の春限定「フレグランスコレクション サクラ＆バニラの香り」のヘア＆ボディーケア全10アイテムを、12月15日以降全国のドラッグストア・バラエティショップ（一部店舗を除く）でも順次販売しています。花粉のダメージをケアする保湿成分も配合可憐なサクラとやわらかな甘さのバニラで、近年トレンドのお