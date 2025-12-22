ラ・リーガ 25/26の第17節 ベティスとヘタフェの試合が、12月22日05:00にエスタディオ・デ・ラ・カルトゥハにて行われた。 ベティスはクチョ・エルナンデス（FW）、アイトール・ルイバル（FW）、パブロ・フォルナルス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するヘタフェはボルハ・マジョラル（FW）、エイドリアン・リソ（FW）、マリオ・マルティン（MF）らが先発に名を連ねた。 16分に